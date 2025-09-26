Bari-Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla in tv

Bari e Sampdoria, due nobili decadute del calcio italiano, si ritroveranno faccia a faccia, domani, sabato 27 settembre alle 19:30 al San Nicola per la quinta giornata di Serie B. Sia gli uomini di Fabio Caserta, che quelli allenati dall'ex biancorosso Massimo Donati, sono in cerca di riscatto. 🔗 Leggi su Baritoday.it