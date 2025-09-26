Bari | Giacomo Olivieri condannato a nove anni di reclusione Mafia-politica sentenza di primo grado
Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale pugliese, è stato condannato in primo grado a nove anni di reclusione. L’accusa ne aveva chiesto dieci. Olivieri è imputato per ipotesi di voto di scambio politico-mafioso: accordi con individui prossimi alla malavita barese per fare eleggere sua moglie Maria Carmen Lorusso al consiglio comunale a Bari nel 2019. Per Giacomo Olivieri, al quale sono state concesse le attenuanti generiche, ènche la condanna per estorsione. Olivieri, non presente in aula alla lettura della sentenza ricorrerà in appello. Il giudice per l’udienza preliminare Giuseppe De Salvatore ha condannato 103 imputati: le pene più pesanti, 14 anni e 8 mesi di reclusione a Radames Parisi, 14 anni a Filippo Mineccia e a Tommaso Lovreglio, 11 anni a Savino Parisi e ad Eugenio Palermiti, 10 anni a Giovanni Palermiti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Mafia e politica a Bari: Giacomo Olivieri condannato a nove anni
