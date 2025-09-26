Barcellona problemi per quanto riguarda gli infortuni La situazione

Barcellona, doppio infortunio in rosa: out Raphinha e Joan Garcia Brutte notizie per il Barcellona, che dovrà fare a meno di due giocatori importanti nelle prossime settimane a causa di infortuni. La squadra catalana si trova ad affrontare un periodo complicato sul piano fisico, con due elementi della rosa costretti ai box per problemi muscolari . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Barcellona, problemi per quanto riguarda gli infortuni. La situazione

Il ritorno tardivo al Camp Nou può portare gravi problemi finanziari al Barcellona (El Paìs)

Barcellona, nuovo stop per Gavi: il centrocampista spagnolo fuori 4-5 mesi - Tutti gli aggiornamenti Brutte notizie per il Barcellona e per i tifosi blaugrana: Pablo Páez Gavira, detto Gavi, cen ...

Il Barcellona perde i pezzi: Gavi si opera al menisco, Fermín López out un mese - Il trequartista ha rimediato una lesione alla coscia e dovrà stare ai box quantomeno per un mese e ...