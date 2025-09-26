barbiere pusher arrestato dai carabinieri nel napoletano

Tempo di lettura: < 1 minuto Offriva il taglio dei capelli e, nel retrobottega, anche marijuana, il barbiere-pusher arrestato dai carabinieri a Casoria, in provincia di Napoli. Il blitz dei è scattato a seguito di alcune segnalazioni: nel negozio, i militari dell’arma hanno sequestrato 69 grammi di erba, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il titolare del negozio, un 49enne incensurato di Casavatore, è stato arrestato e ora dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Adesso è ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

