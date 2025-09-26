Barberino del Mugello (Firenze), 26 settembre 2025 – Disavventura a lieto fine per un cervo ferito e impaurito, rimasto 'intrappolato' sulla A1 Panoramica, vicino al casello di Barberino (Firenze). L'animale è stato salvato dalla Polizia stradale, anche grazie alla safety car. L'episodio è avvenuto alle prime ore del mattino di martedì 23 settembre, poco dopo il casello di Barberino di Mugello, lungo l'autostrada. L'animale, un cervo maschio adulto, era rimasto bloccato tra i due guard-rail che separano le carreggiate e rischiava gravi conseguenze a causa del traffico. Il Cops di Firenze ha quindi inviato due pattuglie sul posto che, attivando la modalità safety car, hanno rallentato i veicoli e disposto la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barberino del Mugello, cervo ferito e “intrappolato” in A1: salvato dalla Polizia stradale