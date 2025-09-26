Barberino del Mugello cervo ferito e intrappolato in A1 | salvato dalla Polizia stradale
Barberino del Mugello (Firenze), 26 settembre 2025 – Disavventura a lieto fine per un cervo ferito e impaurito, rimasto 'intrappolato' sulla A1 Panoramica, vicino al casello di Barberino (Firenze). L'animale è stato salvato dalla Polizia stradale, anche grazie alla safety car. L'episodio è avvenuto alle prime ore del mattino di martedì 23 settembre, poco dopo il casello di Barberino di Mugello, lungo l'autostrada. L'animale, un cervo maschio adulto, era rimasto bloccato tra i due guard-rail che separano le carreggiate e rischiava gravi conseguenze a causa del traffico. Il Cops di Firenze ha quindi inviato due pattuglie sul posto che, attivando la modalità safety car, hanno rallentato i veicoli e disposto la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: barberino - mugello
Autostrada A1: chiusure notturne della stazione Incisa Reggello e del tratto Calenzano Barberino di Mugello
Barberino di Mugello: scontro frontale tra auto nella notte a Cornocchio
Autostrada A1: chiuso per una notte tratto Calenzano-Barberino di Mugello
#at_Firenze Sabato 27 settembre le linee 301 e 305 non entrano in centro a Barberino per via della fiera "Mugello Comics". Info su http://at-bus.it/avvisi - X Vai su X
Certe cose è meglio mangiarle in due. Tipo le pappardelle Ti aspettiamo Via del lago 5, Barberino di Mugello (FI) ? 055 842 0086 - facebook.com Vai su Facebook
Cervo ferito resta intrappolato sull’A1: “Salvato dalla stradale” - Un cervo, ferito e impaurito, è rimasto 'intrappolato' sulla A1 panoramica, vicino al casello di Barberino. Scrive bologna.repubblica.it
Cervo incastrato a Barberino di Mugello, chiusa l'autostrada A1: così gli agenti hanno salvato l'animale - Cervo ferito salvato dalla Polizia Stradale sulla A1 a Barberino di Mugello: intervento coordinato per evitare incidenti e tutelare la fauna. Lo riporta virgilio.it