Barbara protagonista alla Ruota della Fortuna grazie a… un mojito

Tempo di lettura: < 1 minuto Tanto per rimanere in tema di gioco non riesce la cinquina alla concorrente sannita Barbara che durante la puntata di la ruota della fortuna, game show condotto Gerry Scotti, è stata eliminata proprio all’ultima curva. Fatale per la concorrente originaria di Guardia Sanframondi, una domanda in cui ha confuso la parola solito con mojito consentendo alla sua sfidante di raggiungere il gioco finale. L’avventura di Barbara finisce col sorriso: quasi 100.000 € euro vinti e tanti saluti e ringraziamenti a chi le è stata vicino durante questo percorso. L'articolo Barbara protagonista alla Ruota della Fortuna grazie a. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Chi è Barbara Garofano, la campionessa di “La Ruota della Fortuna” - Barbara Garofano è la nuova campionessa di “La Ruota della Fortuna”, celebre quiz televisivo condotto da Gerry Scotti, diventata protagonista grazie a una straordinaria serie di vittorie culminate con ... Lo riporta spettegolando.it
Stefano di Colli del Tronto protagonista a ‘La ruota della fortuna’. Scotti: “Conosco bene la vostra zona” - Manager commerciale nel settore informatico, il ragazzo marchigiano ha ben figurato per l’intera gara, dando soluzioni e accumulando soldi. Da lanuovariviera.it