Barbara protagonista alla Ruota della Fortuna grazie a… un mojito

Tempo di lettura: < 1 minuto Tanto per rimanere in tema di gioco non riesce la cinquina alla concorrente sannita Barbara che durante la puntata di la ruota della fortuna, game show condotto Gerry Scotti, è stata eliminata proprio all’ultima curva. Fatale per la concorrente originaria di Guardia Sanframondi, una domanda in cui ha confuso la parola solito con mojito consentendo alla sua sfidante di raggiungere il gioco finale. L’avventura di Barbara finisce col sorriso: quasi 100.000 € euro vinti e tanti saluti e ringraziamenti a chi le è stata vicino durante questo percorso. L'articolo Barbara protagonista alla Ruota della Fortuna grazie a. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

