Barbara Politi | Aspetto il grande salto in Rai La tv deve tornare alla normalità basta VIP ovunque

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fanpage.it la conduttrice e giornalista Rai si racconta tra formazione e futuro: "Dopo Love Game su Rai2 e Pizza Girls su RaiPlay, mi sento pronta per il daytime". Sulla rivalità tra De Martino e Scotti: "Due grandi professionisti, ma non mi piace quando si dice che la Ruota insegna l'italiano e Affari Tuoi è solo fortuna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: barbara - politi

barbara politi aspetto grandeBarbara Politi: “Aspetto il grande salto in Rai. La tv deve tornare alla normalità, basta VIP ovunque” - it la conduttrice e giornalista Rai si racconta tra formazione e futuro: "Dopo Love Game su Rai2 e Pizza Girls su RaiPlay, mi sento pronta ... fanpage.it scrive

Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. Milly Carlucci: "Sarà un grande avventura" - Lo ha annunciato Milly Carlucci, conduttrice del format, con un video pubblicato sul profilo Instagram della ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Barbara Politi Aspetto Grande