BARBARA D’URSO | SU RAI1 SONO ME STESSA SU CANALE 5 UN RUOLO CHIESTO DALL’AZIENDA
La conferenza stampa di Ballando con le Stelle ha visto Barbara d’Urso al centro dell’attenzione dei tantissimi giornalisti presenti. Ha risposto punto su punto, dagli anni a Canale 5 al nuovo inizio su Rai1. La d’Urso, introdotta da Milly Carlucci raggiante di averla finalmente convinta a partecipare allo show come concorrente, sottolinea di essere molto preoccupata e atterrita: Stiamo lavorando alacremente. Per me è stata psicologicamente abbastanza difficile questa scelta. Sono molto felice di averla presa. Milly è stata molto brava, è molto accogliente con tutti. Ho fatto questa scelta per vari motivi, uno dei quali è ripartire. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: barbara - urso
