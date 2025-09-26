Barbara D’Urso smentisce le voci riguardo il super cachet per Ballando con le Stelle | Sono qui per rimettermi in gioco non per i soldi

« «Non sono qui per prendere tanti soldi. Sono qui unicamente perché desidero mettermi in gioco », così ha detto Barbara D’Urso parlando della sua partecipazione a Ballando con le Stelle in conferenza stampa. La ventesima edizione del programma di Milly Carlucci partirà sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1. Al fianco del maestro Pasquale La Rocca, D’Urso si cimenterà nella danza, mettendo alla prova coraggio e determinazione dopo due anni lontana dal pubblico. « Non lo so quello che mi aspetta, se son rose Rai fioriranno, se non fioriranno ci sarà un motivo ». Barbara Ronchi. guarda le foto Le polemiche sul cachet e l’intervento di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

