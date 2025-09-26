Barba perfetta in pochi minuti | il rasoio Philips Serie 3000 con astuccio da viaggio oggi è in promo

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rasoio da uomo Philips serie 3000 modello S324112 è in vendita su Amazon a 49,99€, con 5 € di sconto rispetto al listino e ulteriori vantaggi per gli utenti Prime. È pensato per la cura personale quotidiana senza richiedere una spesa elevata. Acquista ora Un approccio attento al comfort della pelle. Tra gli elementi che distinguono il Philips S324112, la tecnologia SkinProtect rappresenta una soluzione pensata per garantire una rasatura delicata, riducendo al minimo il rischio di irritazioni anche sulle pelli più sensibili. Il design di questo modello è caratterizzato da una finitura Deep Black, sobria e moderna, che si accompagna a una serie di soluzioni tecniche orientate alla versatilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

