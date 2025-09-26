Barack Obama parla della crisi con Michelle | Mi stavo tirando fuori da quel momento difficile

“ Mi stavo tirando fuori dal momento di crisi in cui mi trovavo con Michelle “: così Barack Obama parlando con lo storico David Olusoga davanti al pubblico della O2 Arena di Londra, mercoledì 24 settembre. Un’ammissione della crisi tra l’ex presidente degli Stati Uniti e la moglie Michelle Obama, tante volte raccontata sui siti di gossip e sui social. “Adesso sono più o meno in pari”, ha aggiunto scherzando l’ex Presidente. Non è la prima volta che arriva una conferma del momento difficile vissuto dalla coppia perché lo scorso aprile, sempre Barack aveva parlato di come fosse stato necessario lavorare sul matrimonio, messo a dura prova dai due mandati consecutivi alla Casa Bianca, dal 2009 al 2017: “Ero in un deficit profondo con mia moglie”, aveva raccontato al presidente dell’Hamilton College, Steven Tepper, in un’intervista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

barack obama parla crisiBarack Obama e la crisi con la moglie Michelle: “Il matrimonio era incerto”/ “E’ riuscita a riprendermi” - Barack Obama racconta come sono andate le cose con la moglie Michelle e respinge le voci di crisi: la verità del politico ... Da ilsussidiario.net

barack obama parla crisiBarack Obama: «Ero in crisi con mia moglie Michelle». Ecco come hanno ritrovato l'amore - In una confidenza al presidente dell'Hamilton College, Steven Tepper, l'ex presidente degli Stati Uniti ... Secondo msn.com

