Baracche amianto e rifiuti sotto il ponte dell' autostrada | che scempio a Tremestieri
Baracche, amianto e rifiuti. Non è una zona che attende le ruspe del Risanamento ma è quello si trova sotto il cavalcavia autostradale di Tremestieri. Ad accendere i riflettori sulle condizioni dell'area, in prossimità di via Rotonda, è stato il deputato all'Ars Calogero Leanza che ieri ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: baracche - amianto
Baracche, amianto e rifiuti sotto il ponte dell'autostrada: che scempio a Tremestieri https://ift.tt/rkfC8ms https://ift.tt/E7cNKvb - X Vai su X
Magliana, via baracche e rifiuti dal Tevere: la regione fa rimuovere 150 metri cubi di materiale - Nella zona, la stessa dove ha preso avvio un vasto incendio nel giugno del 2024, negli ultimi giorni ... Segnala romatoday.it
Pietralata, rimosse baracche a rifiuti a due passi dal fiume Aniene - Questa volta gli operatori dell’Ama sono intervenuti su via di Pietralata, al civico 51, al confine con il terzo municipio. romatoday.it scrive