Banda del buco in banca a Primavalle | rapinatori armati di pistola minacciano direttore e dipendenti

Momenti di paura nella filiale della Banca Popolare di Milano in via Pietro Maffi in zona Primavalle a Roma. Due rapinatori armati di pistola con il volto coperto hanno minacciato direttore e dipendenti portandosi via 180mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

