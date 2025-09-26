Quando si parla di trasferimento di somme di denaro, di certo uno dei cambiamenti più importanti degli ultimi anni è stato l'introduzione del bonifico istantaneo: con questo strumento le banche possono garantire l'accredito della somma al beneficiario in tempi assolutamente ridotti rispetto al passato. In precedenza, infatti, era necessario aspettare come minimo 24 ore, che potevano aumentare fino a 48-72 ore nel caso in cui l'operazione venisse effettuata a ridosso di weekend o giorni festivi. Fino al 2024 quest'opzione non era obbligatoria, per cui non tutte le banche offrivano il servizio ai propri clienti, senza considerare il fatto che chi decideva di avvalersene doveva pagare una commissione più alta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Banche e conti correnti, da ottobre scatta la regola dei 10 secondi: cosa cambia