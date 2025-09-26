Balloon Cup 2025 torna la gara di mongolfiere a Piacenza

La Balloon Cup 2025 torna a Piacenza con 30 mongolfiere tra cui 28 internazionali. Dal 26 al 28 settembre la gara, unica in Europa, si terrà all’aeroporto San Damiano con esibizioni delle Frecce Tricolori. L’evento, certificato Fai, celebra i valori e la storia dell’Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

A San Damiano torna Balloon Cup: al via la seconda edizione della competizione tra mongolfiere unica in Europa

