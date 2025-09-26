Balloon Cup 2025 torna la gara di mongolfiere a Piacenza
La Balloon Cup 2025 torna a Piacenza con 30 mongolfiere tra cui 28 internazionali. Dal 26 al 28 settembre la gara, unica in Europa, si terrà all’aeroporto San Damiano con esibizioni delle Frecce Tricolori. L’evento, certificato Fai, celebra i valori e la storia dell’Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: balloon - torna
A San Damiano torna Balloon Cup: al via la seconda edizione della competizione tra mongolfiere unica in Europa
Torna la seconda edizione dell'Aeronautica Militare Balloon Cup. Iscriviti al seguente link https://ballooncup.it È online la nuova edizione di #VideoNews AM http://youtu.be/jjhspt__Cl0 #latuasquadrachevola @MinisteroDifesa @SM_Difesa @Difesa_S - X Vai su X
Piacenza, torna “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera” #NordMilano24 #piacenza #appuntamenti #aeronauticamilitare #ballooncup #culturaespettacolo #breakingnews - facebook.com Vai su Facebook
Frecce Tricolori 2025 a San Damiano per la Balloon Cup: programma e orari del sorvolo - Torna a Piacenza, presso l’aeroporto Militare San Damiano, l'Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera. Lo riporta mentelocale.it
Tutto pronto per la Balloon Cup 2025, conto alla rovescia per la gara tra mongolfiere - La seconda edizione della manifestazione si terrà sabato 26 e domenica 27 settembre all’aeroporto militare di San Damiano ... Da ilpiacenza.it