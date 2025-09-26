Balle spaziali 2 Rick Moranis torna sul set a quasi 30 anni dall' ultima volta | la foto del cast al completo
Sono passati quasi 30 anni dall'ultimi ruolo cinematografico di Moranis, star di Ghostbusters e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, da quando si era ritirato a vita privata Lo Sforzo è potente nel cast del sequel di Balle Spaziali, che arriverà al cinema prossimamente con Amazon MGM Studios e sancirà il ritorno di Rick Moranis alla recitazione a 30 anni dall'ultima volta. Lo studio ha confermato che il film vedrà Rick Moranis, Bill Pullman, Daphne Zuniga e George Wyner riprendere i ruoli che avevano nel film originale, così come Mel Brooks, la cui partecipazione era già stata annunciata in precedenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
