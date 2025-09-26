Balle Spaziali 2 alla prima lettura del copione c' è il Colonnello Nunziatella per fortuna

È stata condivisa su X la foto del cast di Balle Spaziali 2 durante la prima lettura del copione. La foto è intitolata "Spaceballs: The Table Read", parodiando l'analoga foto che la Disney diffuse del cast di Star Wars: Il risveglio della Forza. Si vedono Rick Moranis e Bill Pullman. C'è anche Mel. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

