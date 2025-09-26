Ballando con le Stelle vent’anni di emozioni

. La nuova stagione guidata da Milly Carlucci porta sul palco un cast sorprendente, tra conferme amate e nuove sfide emozionanti, capace di trasformare i sabati sera in un vortice di danza, spettacolo e divertimento. Un traguardo che celebra ventanni di magia. La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si prepara a regalare al pubblico un appuntamento che unisce eleganza, disciplina e tanta energia positiva. Alla guida c’è l’inconfondibile Milly Carlucci, pronta a condurre dall’Auditorium Rai del Foro Italico un percorso ricco di sfide e sorprese. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

