Ballando con le Stelle vent’anni di emozioni

La nuova stagione guidata da Milly Carlucci porta sul palco un cast sorprendente, tra conferme amate e nuove sfide emozionanti, capace di trasformare i sabati sera in un vortice di danza, spettacolo e divertimento. Un traguardo che celebra vent'anni di magia. La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si prepara a regalare al pubblico un appuntamento che unisce eleganza, disciplina e tanta energia positiva. Alla guida c'è l'inconfondibile Milly Carlucci, pronta a condurre dall'Auditorium Rai del Foro Italico un percorso ricco di sfide e sorprese.

