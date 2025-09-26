Ballando con le stelle Barbara D’Urso parla di Selvaggia Lucarelli e dice frasi inaspettate | tutti senza parole
L’edizione imminente di Ballando con le Stelle promette scintille, e non solo per il livello dei concorrenti scelti da Milly Carlucci. A far crescere la curiosità è anche l’attesissimo confronto tra due donne dal passato turbolento: Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Un tempo collaboratrici, poi protagoniste di scontri pubblici e persino azioni legali, oggi si ritrovano nella stessa trasmissione, una come concorrente e l’altra in giuria. Il pubblico si domanda da settimane come andrà tra loro, e le prime dichiarazioni ufficiali lasciano tutti spiazzati. A sorpresa, Barbara ha usato toni inaspettatamente concilianti parlando della giornalista e opinionista. 🔗 Leggi su Donnapop.it
