Bala Sagor Fatto a pezzi e messo in un sacco a Spoleto confessa il cuoco fermato | Voleva indietro i soldi

La confessione piena di Shuryn Dmytro oggi ha permesso di recuperare l'arma del delitto, un coltello, e le parti del corpo del 21enne Bala Sagor che non erano nel sacco scoperto a Spoleto. Il reo confesso ha raccontato di aver fatto tutto dopo una lite per un prestito che lui non aveva mai ripagato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio a Spoleto, cadavere di Bala Sagor detto Obi trovato in un sacco nero: corpo del 21enne fatto a pezzi

Corpo smembrato in un sacco a Spoleto, ipotesi omicidio per la morte di Bala Sagor e la possibile svolta

Fatto a pezzi e messo in un sacco, c’è un indagato per l’omicidio del 21enne Bala Sagor

È accusato di omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere. Dal giorno della scomparsa di Bala Sagor, Shuryn non ha mai mancato un servizio al ristorante, Si cercano ancora le parti mancanti del corpo della vittima

