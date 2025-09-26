Bagno nella fontana del Vittoriano per rubare le monete

Romatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bagno nella fontana del Vittoriano per rubare le monete lanciate dai turisti. È accaduto in pieno giorno, intorno alle 14:30. L'uomo, un cittadino di origine marocchina di 40 anni, con un’azione improvvisa, ha cercato di immergersi nella fontana dell'Adriatico, una delle due fontane che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bagno - fontana

Bagno nella fontana e turisti sdraiati in piazza: torrida estate tra scherzi e degrado

Caldo: a Roma uomo fa il bagno nella Fontana del Tritone

Fontana, bagno di gioia. Il ruggito della Vittoria: "Una giornata d’oro. Ai Mondiali per stupire»

bagno fontana vittoriano rubareTuffo nella fontana del Vittoriano per rubare le monetine, Roma Capitale allontana un 40enne marocchino - 30 di ieri, un cittadino di origine marocchina di 40 anni, con un’azione improvvisa, ha cercato di immergersi nella “Fontana dell’Adriatico”,  una delle due fontane che fiancheggiano l ... Riporta terzobinario.it

Cerca Video su questo argomento: Bagno Fontana Vittoriano Rubare