Bagarre sulle telecamere in Comune Il sindaco chiarisce | Prove tecniche serve più sicurezza
TAVIANO - Tende a sgonfiarsi il caso che ha generato polemiche e frizioni nel palazzo comunale di Taviano in merito all’installazione di alcune telecamere di sicurezza, ancora non attive, nelle zone di acceso al Comune e nei meandri dei corridoi che conducono negli uffici pubblici.La vicenda è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Bagarre sulle telecamere in Comune. Il sindaco chiarisce: “Prove tecniche, serve più sicurezza” - Perplessità e interrogazione presentata dall’opposizione sull’installazione delle videocamere all’ingresso e nei corridoi del palazzo di città. lecceprima.it scrive
Salento, sindaco mette telecamere in Comune: “Sicurezza”. L’opposizione: “Violazione della privacy” - Il caso a Taviano (Lecce), il sindaco Francesco Pellegrino spiega: “Troppi episodi spiacevoli, ma non sono ancora attive”. Riporta bari.repubblica.it