Settembre segna sempre un inizio e non è solo il mese del rientro in ufficio, ma anche quello del ritorno sui banchi di scuola. E tra i ragazzi che si rimettono lo zaino in spalla ci sono anche le giovani leve delle famiglie reali. Per i Windsor come per gli Orange, per i Borboni di Spagna o per i Grimaldi, la scelta della scuola è fondamentale non solo per fare le giuste esperienze e apprendere le nozioni che saranno di aiuto per il futuro, ma anche un luogo dove incontrare gli amici che rimarranno accanto a lungo. In passato i banchi di scuola hanno fatto perfino da cupido per diverse coppie reali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Back to school: dove studiano i giovani reali