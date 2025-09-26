Baby gang tra armi e coltelli le telecamere nella notte dei maranza

«Andare a lavorare per 1300, 1400, 1500 euro al mese, con quei soldi in Italia non si vive, ma si sopravvive». Così dicono di procurarsi i soldi con lo spaccio, o con le rapine. Un servizio di “Diritto e rovescio”, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda su Rete4, nella serata del 25. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Rapine, droga, pestaggi con le baby gang senza freni: «Ancona, ogni giorno due reati»

Numana, furti e pestaggi, baby gang scatenate: difende l?amico e a 17anni viene massacrato a Marcelli

Il quartiere Cappuccini di Romano di Lombardia, da rione modello all’assedio delle baby gang

Baby gang armata di coltello occupa una camera di albergo. La titolare li chiude dentro e chiama i carabinieri - Un gruppetto di tre minorenni è entrato in un albergo del centro di Monselice (Padova) occupando abusivamente una camera, armati di un lungo coltello da macellaio. Scrive ilfattoquotidiano.it

baby gang armi coltelliMonza, sgominate baby gang grazie all'analisi dei profili social: sei giovani arrestati - Maxi operazione mirata contro il fenomeno delle baby gang, ha fatto ricorso al monitoraggio dei profili social di molti ragazzi già noti per episodi di spaccio, rapine, ed aggressioni. Lo riporta milano.corriere.it

