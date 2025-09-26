Azzurro Pozzuoli 2025 | due giorni per riscoprire il gusto del Mediterraneo

Tempo di lettura: 2 minuti Pozzuoli si prepara a trasformare il Piazza della Repubblica in una vetrina del patrimonio enogastronomico locale: il festival Azzurro Pozzuoli si svolgerà il 29 e 30 settembre a partire dalle ore 17:30, proponendo showcooking, masterclass e degustazioni dedicate alla valorizzazione del pescato del Golfo e delle eccellenze dei Campi Flegrei. Il programma e gli intenti. L’iniziativa, promossa dal Centro Studi Mousikè sotto la direzione di Gabriele Saurio, intende mettere al centro il pesce azzurro e le filiere locali con eventi aperti al pubblico e momenti tecnico-didattici per addetti ai lavori e appassionati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

