Azzurro Pozzuoli 2025 | due giorni per riscoprire il gusto del Mediterraneo
Tempo di lettura: 2 minuti Pozzuoli si prepara a trasformare il Piazza della Repubblica in una vetrina del patrimonio enogastronomico locale: il festival Azzurro Pozzuoli si svolgerà il 29 e 30 settembre a partire dalle ore 17:30, proponendo showcooking, masterclass e degustazioni dedicate alla valorizzazione del pescato del Golfo e delle eccellenze dei Campi Flegrei. Il programma e gli intenti. L’iniziativa, promossa dal Centro Studi Mousikè sotto la direzione di Gabriele Saurio, intende mettere al centro il pesce azzurro e le filiere locali con eventi aperti al pubblico e momenti tecnico-didattici per addetti ai lavori e appassionati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: azzurro - pozzuoli
Musica, spettacoli e il pesce azzurro: 4 giorni per un Ferragosto d’autore a Pozzuoli
FOTO ZOOM - Napoli, il capitano azzurro Di Lorenzo a Pozzuoli al White Chill Out Lungomare https://ift.tt/9yXOFug - X Vai su X
Buongiorno popolo azzurro, LUNEDI’ 22/09 in occasione di - Pisa delle ore 20:45, nel nostro tempio, organizziamo il transfert per il MARADONA, con pulmino and. e rit. Si parte alle ore 16:55 con traghetto Medmar per Pozzuoli. Dopo la partita ci ved - facebook.com Vai su Facebook