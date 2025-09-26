Azzecca sei ambi quattro terni e una quaterna al Lotto | bel colpo a Gioiosa Ionica
La dea bendata torna a baciare la Calabria. Nell’estrazione del Lotto di giovedì 25 settembre, come riporta Agipronews, nella regione sono state registrate due vincite.A Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, vinti 13.950 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: azzecca - ambi
