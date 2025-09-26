Axa Italia a scuola contro la violenza di genere
Axa Italia scende in campo contro la violenza di genere. Dall’autunno del 2024 alla primavera del 2025, con il progetto "La fatica di essere Medie", sono stati coinvolti oltre 1.200 studenti in venti scuole italiane. E quest’anno si replica. Dall’alleanza fra il gruppo multinazionale del settore assicurativi e finanziario e la fondazione "Una Nessuna e Centomila" nasce "TokTok, Chi è?" Il titolo dell’iniziativa, presentata a Napoli, è un chiaro richiamo ai giochi dell’infanzia anche se il progetto punta alla fascia dei preadolescenti, una fase della crescita delicata e spesso invisibile, ragazzi in un’età di transizione, segnata da fragilità, domande e cambiamenti, spesso con pochi strumenti per esprimersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
