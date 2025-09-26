Avvistati droni sospetti di nuovo chiuso lo spazio aereo sopra lo scalo di Aalborg in Danimarca

Tgcom24.mediaset.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jet russi intercettati dai caccia Nato, i diplomatici europei: "Pronti ad abbatterli". Mosca: "Sarebbe guerra". Trump: "Deluso da Putin, è ora di fermarsi". Polonia ai suoi cittadini in Bielorussia: "Andatevene". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

avvistati droni sospetti di nuovo chiuso lo spazio aereo sopra lo scalo di aalborg in danimarca

© Tgcom24.mediaset.it - Avvistati droni sospetti, di nuovo chiuso lo spazio aereo sopra lo scalo di Aalborg in Danimarca

In questa notizia si parla di: avvistati - droni

Flotilla:avvistati droni,poi l'attacco

Flotilla:avvistati droni,poi esplosioni

Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi”

A Copenaghen riaperto l'aeroporto dopo la rilevazione di droni sospetti. Allerta 007: alto rischio sabotaggio - E' stato riaperto l'aeroporto di Copenaghen dopo che ieri sera era stato chiuso per il sorvolo di droni sospetti sullo scalo. Riporta tg.la7.it

avvistati droni sospetti nuovoChiusi nella notte per droni gli spazi aerei di Oslo e Copenaghen - Le autorità norvegesi e quelle danesi stanno collaborando per chiarire se esista un collegamento tra i velivoli avvistati sopra gli aeroporti delle due città. Come scrive ticinonews.ch

Cerca Video su questo argomento: Avvistati Droni Sospetti Nuovo