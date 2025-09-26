Avvistati droni sospetti di nuovo chiuso lo spazio aereo sopra lo scalo di Aalborg in Danimarca

Jet russi intercettati dai caccia Nato, i diplomatici europei: "Pronti ad abbatterli". Mosca: "Sarebbe guerra". Trump: "Deluso da Putin, è ora di fermarsi". Polonia ai suoi cittadini in Bielorussia: "Andatevene". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Avvistati droni sospetti, di nuovo chiuso lo spazio aereo sopra lo scalo di Aalborg in Danimarca

In questa notizia si parla di: avvistati - droni

Flotilla:avvistati droni,poi l'attacco

Flotilla:avvistati droni,poi esplosioni

Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi”

Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti - X Vai su X

Allerta Flotilla Pochi minuti fa... Sorvolo di droni e diverse esplosioni nelle vicinanze delle imbarcazioni, alcune barche risultano con danni di lieve entità. Molte le flashbang (bombe luminose assordanti) sganciate da una ventina di droni avvistati dagli equipag - facebook.com Vai su Facebook

A Copenaghen riaperto l'aeroporto dopo la rilevazione di droni sospetti. Allerta 007: alto rischio sabotaggio - E' stato riaperto l'aeroporto di Copenaghen dopo che ieri sera era stato chiuso per il sorvolo di droni sospetti sullo scalo. Riporta tg.la7.it

Chiusi nella notte per droni gli spazi aerei di Oslo e Copenaghen - Le autorità norvegesi e quelle danesi stanno collaborando per chiarire se esista un collegamento tra i velivoli avvistati sopra gli aeroporti delle due città. Come scrive ticinonews.ch