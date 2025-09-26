Avvio caccia nelle ZPS della Costa Viola Giannetta | Si aprono spiragli
“Dalle interlocuzioni con il Dipartimento regionale competente, emerge la possibilità di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze dei cacciatori. Esigenze, tra l’altro che ho sposato totalmente e su cui il 10 agosto ho inviato una Pec di richiesta di anticipazione della data al Dipartimento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: avvio - caccia
Caccia, anticipato di un mese l’avvio della stagione venatoria al cinghiale in 23 distretti
Domenica 5/10 prende avvio la Caccia ai Tesori Arancioni, un evento del Touring Club Italiano che si svolgerà nei 100 borghi piu' belli d'Italia, con la #Bandieraarancione.Iscriviti all'evento sul sito http://touringclub.it Foto: @TouringClub #iborghipiubelli - X Vai su X
Al Maradona il Napoli va a caccia della quarta vittoria consecutiva in un avvio di campionato che conferma le ambizioni di vertice della formazione di Antonio Conte. Gli azzurri ospitano il Pisa di Gilardino e si presentano con il miglior ruolino: tre successi nelle - facebook.com Vai su Facebook
Giannetta: “avvio della caccia nelle ZPS della Costa Viola, si aprono spiragli” - Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI). Scrive strettoweb.com
Caccia nelle ZPS della Costa Viola: Giannetta ottimista su una possibile apertura anticipata - Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI). Segnala strettoweb.com