Avvio caccia nelle ZPS della Costa Viola Giannetta | Si aprono spiragli

“Dalle interlocuzioni con il Dipartimento regionale competente, emerge la possibilità di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze dei cacciatori. Esigenze, tra l’altro che ho sposato totalmente e su cui il 10 agosto ho inviato una Pec di richiesta di anticipazione della data al Dipartimento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it