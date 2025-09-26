Avvio caccia nelle ZPS della Costa Viola Giannetta | Si aprono spiragli

Reggiotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dalle interlocuzioni con il Dipartimento regionale competente, emerge la possibilità di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze dei cacciatori. Esigenze, tra l’altro che ho sposato totalmente e su cui il 10 agosto ho inviato una Pec di richiesta di anticipazione della data al Dipartimento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avvio - caccia

Caccia, anticipato di un mese l’avvio della stagione venatoria al cinghiale in 23 distretti

avvio caccia zps costaGiannetta: “avvio della caccia nelle ZPS della Costa Viola, si aprono spiragli” - Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI). Scrive strettoweb.com

Caccia nelle ZPS della Costa Viola: Giannetta ottimista su una possibile apertura anticipata -   Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI). Segnala strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Avvio Caccia Zps Costa