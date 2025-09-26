Avs Arezzo | I Cpr non sono soluzioni ma problemi

26 set 2025

Arezzo, 26 settembre 2025 – “Se vogliono luoghi di degrado in Toscana, io gli faccio tutti i migliori auguri. Il Governo vuole imporre l’istituzione dei Cpr sulla testa dei toscani. Siamo contrari e ci opporremo”. "Con queste parole Eugenio Giani ha preso posizione contro la realizzazione dei Centri di permanenza per il rimpatrio. E ha ragione: i Cpr non sono soluzioni, ma problemi" così AVS Arezzo. “Presentati come strumenti per riportare gli immigrati nei Paesi di origine, si rivelano invece strutture detentive di fatto, senza reali possibilità di rimpatrio. Mancano gli accordi internazionali, mancano le condizioni giuridiche, manca il personale specializzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

