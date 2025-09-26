Avola studentessa beve candeggina dalla borraccia | ricoverata in ospedale dopo uno scherzo

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vicenda in classe. Una studentessa di un istituto superiore di Avola (Siracusa) è ancora ricoverata dopo aver accusato un grave malore in seguito a un gesto che i compagni hanno definito “uno scherzo”. La giovane aveva bevuto dalla propria borraccia convinta di ingerire semplice acqua, ma all’interno era stata disciolta candeggina. L’episodio dopo educazione fisica. L’accaduto è avvenuto al ritorno in aula dopo l’ora di educazione fisica. La ragazza, aprendo la borraccia, ha subito percepito un odore anomalo. Dopo aver segnalato la situazione agli insegnanti, è stata accompagnata in ospedale dai familiari, dove i medici hanno disposto una lavanda gastrica immediata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

