Avola studentessa beve candeggina dalla borraccia | ricoverata in ospedale dopo uno scherzo

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vicenda in classe. Una studentessa di un istituto superiore di Avola (Siracusa) è ancora ricoverata dopo aver accusato un grave malore in seguito a un gesto che i compagni hanno definito “uno scherzo”. La giovane aveva bevuto dalla propria borraccia convinta di ingerire semplice acqua, ma all’interno era stata disciolta candeggina. L’episodio dopo educazione fisica. L’accaduto è avvenuto al ritorno in aula dopo l’ora di educazione fisica. La ragazza, aprendo la borraccia, ha subito percepito un odore anomalo. Dopo aver segnalato la situazione agli insegnanti, è stata accompagnata in ospedale dai familiari, dove i medici hanno disposto una lavanda gastrica immediata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Un compagno le versa "per scherzo" candeggina nella borraccia: studentessa finisce in ospedale ad Avola
È ancora ricoverata in ospedale una studentessa di un istituto superiore di Avola (in provincia di Siracusa) che ha accusato un malore dopo aver bevuto dalla propria borraccia pensando si trattasse, ovviamente, di semplice acqua. La giovane era stata appen