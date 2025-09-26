Avincola canta Carella e altre storie

Sono passati ormai oltre centodieci anni da che Edgar Lee Masters ha dato alle stampe la sua opera più nota, L’antologia di Spoon River. Una raccolta di duecentotredici poesie, poi divenute duecentoquarantotto nella versione definitiva, che raccontano in maniera originale la storia dell’omonimo paesino, inventato. L’idea dell’autore americano è stata di dar voce ai morti, letteralmente, scrivendo quelli che erano gli epitaffi dei paesani seppelliti nel cimitero di questo posto di provincia, lì a fianco all’omonimo fiume, invece realmente esistito. Un modo indubbiamente originale per dar vita a un racconto corale, seppur sotto forma di poesia, e che non a caso è entrato nella storia della letteratura mondiale. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Avincola canta Carella e altre storie

In questa notizia si parla di: avincola - canta

Avincola canta Carella a Largo Venue

Non era il classico cantautore, non era una popstar, troppo fuori dagli schemi per essere altro che Enzo Carella. Anche Avincola non ama le gabbie di genere, forse è per questo che si è innamorato di Carella, delle sue canzoni e della sua storia artistica e um - facebook.com Vai su Facebook

"Enzo, perché sei morto?". Avincola racconta (e canta) Carella: esce oggi “Dolce tu per tu”, viaggio in un’Italia che non c’è più alla ricerca di un talento finissimo - Un libro fitto di testimonianze (Samuele Bersani, Dente, Colapesce) in cui Avincola tenta di rispondere alla domanda di Maccio Capatonda: “Enzo, perché sei morto? Scrive mowmag.com

Avincola dedica un libro (e un album) a Enzo Carella: un estratto in anteprima - Il 13 settembre uscirà il libro “Enzo Carella – Dolce tu per tu”, dedicato al cantautore romano scomparso nel 2017 ... billboard.it scrive