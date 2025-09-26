Avete letto la frase shock del figlio di Patrizia Mirigliani? Nicola Pisu spaventa tutti | cosa ha scritto
Nicola Pisu, figlio dell’organizzatrice di Miss Italia Patrizia Mirigliani e nipote del fondatore Enzo, torna a far parlare di sé. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e la partecipazione al docu-film Netflix Miss Italia Non Deve Morire, il 36enne sembrava aver intrapreso un percorso di rinascita, ma nelle ultime ore ha pubblicato sui social parole che hanno suscitato molta preoccupazione tra i suoi follower. Nella sua storia Instagram, l’ex concorrente del reality ha scritto: « Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore ». Una frase che ha subito fatto il giro del web, rilanciata anche da Deianira Marzano, che ha commentato: « Purtroppo ho visto, in tante mi avete fatto vedere la sua storia. 🔗 Leggi su Donnapop.it
