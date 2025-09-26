Aversa ritardi negli assegni di cura Assessora | Tutti i pagamenti dopo la rendicontazione
Dopo il sit-in di martedì mattina all’esterno del Comune di Aversa, organizzato da alcune famiglie che da tempo non ricevono gli assegni di cura, e dopo l’incontro con il coordinatore e l’assessora alle Politiche sociali, Eufrasia Cannolicchio, arriva una prima risposta. “Due mensilità sono state subito sbloccate – fa sapere l’assessora – adesso si attende . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: aversa - ritardi
#RomaNapoli via #Formia circolazione regolare tra #Casoria e #Aversa I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi fino a 60 minuti #pendolariLAZ - X Vai su X
#Aversa. La #denuncia del #M5S: "ritardi nell'#erogazione di #servizibasilari" - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, Pellegrino (Iv): “Ritardi nei pagamenti negli assegni di cura” - “Ho presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sui ritardi nei pagamenti degli assegni di cura, una misura fondamentale di sostegno per famiglie che assistono persone non ... Secondo corriereirpinia.it
«Da 9 mesi senza assegni di cura e assistenza»: la protesta dei disabili in Regione Campania - Da mesi, decine di famiglie non ricevono gli assegni di cura necessari per assistere i propri familiari affetti da diverse patologie. Come scrive ilmattino.it