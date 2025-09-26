Avellino ricorda Ammaturo e Paola | giustizia oltre il silenzio la memoria che resiste
Oggi ad Avellino si è ricordato Antonio Ammaturo. Si è ricordato Pasquale Paola. Si è ricordato un tempo in cui la polizia affrontava criminalità e terrorismo, e chi lo faceva non cercava applausi, ma verità e giustizia. Era il 15 luglio 1982 quando i loro corpi furono strappati a questa terra in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - ricorda
Avellino ricorda Ammaturo e Paola: una giornata tra memoria e legalità
Fu ucciso dalla brigate rosse insieme ad un agente: Avellino ricorda Ammaturo #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Il 14 settembre Avellino ricorda i bombardamenti del 1943. Appuntamento a partire dalle :. - X Vai su X
Avelino, la Questura ricorda al Polo giovani il dirigente di polizia Ammaturo e l’Agente Pasquale Paola - In occasione del centenario della nascita di Antonio Ammaturo, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Capo della Squadra Mobile della Questura di Napoli, ucciso insieme al suo collaboratore Pasquale ... Segnala corriereirpinia.it
Lo scrittore noir Carlo Lucarelli ad Avellino per i 100 anni dalla nascita di Ammaturo, il poliziotto irpino ucciso dalle Brigate Rosse - In occasione del centenario della nascita di Antonio Ammaturo, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Capo della Squadra Mobile della Questura di Napoli, ucciso insieme al suo collaboratore Pasquale ... Secondo corriereirpinia.it