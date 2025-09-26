Avellino ricorda Ammaturo e Paola | giustizia oltre il silenzio la memoria che resiste

Oggi ad Avellino si è ricordato Antonio Ammaturo. Si è ricordato Pasquale Paola. Si è ricordato un tempo in cui la polizia affrontava criminalità e terrorismo, e chi lo faceva non cercava applausi, ma verità e giustizia. Era il 15 luglio 1982 quando i loro corpi furono strappati a questa terra in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it