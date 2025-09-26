Avellino l’infermeria si allunga | niente Virtus Entella per Sounas

Tempo di lettura: < 1 minuto Non solo la squalifica di Enrici, ma anche i guai fisici complicano l’avvicinamento dell’ Avellino al match contro la Virtus Entella. Dall’infermeria biancoverde arriva infatti il primo forfait ufficiale per infortunio:  Sounas. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore destro che costringerà il centrocampista greco a fermarsi, privando mister Raffaele Biancolino di un elemento importante in mezzo al campo. Situazione infortuni e assenze.. Luca D’Andrea: continua il percorso post operatorio dopo la sutura al menisco esterno.. Andrea Favilli: in riabilitazione dopo l’intervento di resezione ossea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

