Avellino i convocati per la sfida con la Virtus Entella
In vista del match tra Avellino e Virtus Entella, valido per la quinta giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane;Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 63 Fontanarosa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - convocati
Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo
Audace Cerignola–Avellino: infermeria piena, ecco i convocati
Avellino, i convocati ufficiali per la sfida di Coppa Italia contro l'Audace Cerignola
https://www.binews.it/attualita/u-s-avellino-lupi-oggi-a-carrara-i-convocati-di-mister-biancolino/ - facebook.com Vai su Facebook
L’elenco diramato da mister Raffaele Biancolino https://bit.ly/4gB92Q7 #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
Avellino, tre giorni alla sfida contro la Virtus Entella: Biancolino punta alla continuità - Lombardi, dove l’Avellino affronterà la Virtus Entella. Si legge su tuttob.com
Avellino, l'Entella nel mirino: buone notizie dall'infermeria - Niente riposo per l’Avellino, che ha ripreso subito gli allenamenti ieri pomeriggio a porte aperte al centro sportivo. Secondo tuttob.com