Avellino Basket dal parquet alla città | i giocatori in campo per l’ambiente

Tempo di lettura: 2 minuti Dal parquet alle strade della città, per un giorno i giocatori del Gruppo Lombardi Avellino Basket hanno lasciato la palla a spicchi e indossato i guanti da volontari. Questa mattina una delegazione della squadra biancoverde ha partecipato all’iniziativa Plastic Free dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta abbandonati. Tra i protagonisti c’erano Giacomo Dell’Agnello, Cosimo Costi, Mikk Jurkatamm e Alexander Cicchetti, insieme alla referente locale dell’associazione, Kamini Maria Lad, che ha guidato l’iniziativa a contatto diretto con i volontari. Dell’Agnello ha voluto sottolineare il valore dell’appuntamento: “Ci fa sempre piacere partecipare agli eventi che ci invita la società, in questo caso Plastic Free ci ha coinvolto per una campagna di sensibilizzazione molto importante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

