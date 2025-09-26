Avellino Basket dal parquet alla città | i giocatori in campo per l’ambiente
Tempo di lettura: 2 minuti Dal parquet alle strade della città, per un giorno i giocatori del Gruppo Lombardi Avellino Basket hanno lasciato la palla a spicchi e indossato i guanti da volontari. Questa mattina una delegazione della squadra biancoverde ha partecipato all’iniziativa Plastic Free dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta abbandonati. Tra i protagonisti c’erano Giacomo Dell’Agnello, Cosimo Costi, Mikk Jurkatamm e Alexander Cicchetti, insieme alla referente locale dell’associazione, Kamini Maria Lad, che ha guidato l’iniziativa a contatto diretto con i volontari. Dell’Agnello ha voluto sottolineare il valore dell’appuntamento: “Ci fa sempre piacere partecipare agli eventi che ci invita la società, in questo caso Plastic Free ci ha coinvolto per una campagna di sensibilizzazione molto importante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: avellino - basket
Avellino Basket, ufficiale l’ingaggio di Cosimo Costi
Un nuovo direttore d’orchestra per Buscaglia: l’Avellino Basket alza l’asticella
Alessandro Grande è il nuovo playmaker dell’Avellino Basket
Avellino Basket Giovanili - facebook.com Vai su Facebook
Avellino Basket 15:30 ? La Molisana Arena | Campobasso Youtube | Napoli Basketball TV #NapoliBasketball | #DestinationNapoli - X Vai su X
Avellino Basket scende in campo per l’ambiente: raccolta mozziconi con Plastic Free - Domani, venerdì 26 settembre 2025, i giocatori del Gruppo Lombardi Avellino Basket lasceranno momentaneamente il parquet per indossare i panni dei volontari ambientali, partecipando all’iniziativa Pla ... Scrive irpiniaoggi.it
L’Avellino Basket parte col piede giusto: colpo esterno a Rieti (60-72) - LA GARA La gara si apre con il dominio fisico dei padroni di casa, capaci di volare sul 20- Lo riporta orticalab.it