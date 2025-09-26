Avellino Basket al via la prevendita dei biglietti per il match contro Urania Milano

Today.it | 26 set 2025

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket annuncia l’apertura della biglietteria in vista della prima gara casalinga della stagione, in programma domenica 28 settembre alle ore 18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Avellino. L’avversario di turno sarà l’Urania Milano.Venerdì 26 settembre, dalle ore. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: avellino - basket

