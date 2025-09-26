Avatar | la via dell’acqua torna al cinema con scene inedite che preparano a Fuoco e cenere

Avatar: la via dellacquatorna nei cinema di tutto il mondo il 3 ottobre e i fan che andranno a rivivere il blockbuster di James Cameron del 2022 sul grande schermo saranno ricompensati con un’anteprima del suo sequel, “ Avatar: Fuoco e cenere “. Ogni proiezione della riedizione de “la via dell’acqua” sarà accompagnata da filmati inediti di “Fuoco e cenere”. Dopo “la via dell’acqua” verranno riprodotte tre nuove clip diverse tratte da Avatar 3, ma ogni proiezione ne riprodurrà solo una delle tre. “Fire and Ash” è il terzo film della serie “Avatar” di James Cameron, iniziata nel 2009 con “Avatar” e ripresa tredici anni dopo con “The Way of Water”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

