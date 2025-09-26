Avatar | Fuoco e Cenere ecco il nuovo trailer e poster del terzo film del franchise

Avatar: Fuoco e Cenere, ecco il nuovo trailer e il poster ufficiale del terzo capitolo del franchise creato da James Cameron: l’attesa pellicola arriva nei cinema il 17 dicembre 2025. Ecco il nuovo trailer e poster di Avatar: Fuoco e Cenere del regista premio Oscar James Cameron. Il terzo film del franchise di successo Avatar arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 dicembre 2025, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully ( Sam Worthington ), la guerriera Na’vi Neytiri ( Zoe Saldaña ) e la famiglia Sully. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

