Avatar | Fuoco e Cenere ecco il nuovo trailer e poster del terzo film del franchise
Avatar: Fuoco e Cenere, ecco il nuovo trailer e il poster ufficiale del terzo capitolo del franchise creato da James Cameron: l’attesa pellicola arriva nei cinema il 17 dicembre 2025. Ecco il nuovo trailer e poster di Avatar: Fuoco e Cenere del regista premio Oscar James Cameron. Il terzo film del franchise di successo Avatar arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 dicembre 2025, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully ( Sam Worthington ), la guerriera Na’vi Neytiri ( Zoe Saldaña ) e la famiglia Sully. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: avatar - fuoco
Avatar: fuoco e cenere, la famiglia di Jake Sully affronta nuovi nemici Na’vi nel trailer
Avatar: Fuoco e Cenere, svelata la prima immagine della letale villain Na’vi del film
Avatar: Fuoco e Cenere, il primo trailer potrebbe arrivare molto presto accoppiato a un "certo" film
#R101News: guarda il trailer di "Avatar: Fuoco e Cenere" su R101.it - facebook.com Vai su Facebook
Avatar: Fuoco e Cenere – Il nuovo trailer http://dlvr.it/TNHp6v #Avatar #FuocoECenere #JamesCameron #Cinema #Film - X Vai su X
VIDEO I Avatar: Fuoco e cenere, il nuovo trailer del film - Il nuovo trailer italiano di Avatar: Fuoco e Cenere anticipa la terza avventura diretta da James Cameron, in arrivo il 17 ... hotcorn.com scrive
Avatar: Fuoco e Cenere svela una nuova Pandora …o no? - Il precedente trailer aveva posto l'accento sull'aspetto spettacolare del nuovo capitolo della saga, tra creature meravigliose e la continuazione di una ... Scrive ciakmagazine.it