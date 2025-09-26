avanti un altro nuove puntate con bonolis e laurenti in arrivo

il ritorno di “avanti un altro” su canale 5: date e novità della nuova stagione. Da mercoledì 1° ottobre, il celebre game show “Avanti un Altro” torna in prima serata su Canale 5 con nuove puntate inedite. La trasmissione, condotta dall’iconica coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, riprende il suo percorso dopo un periodo caratterizzato da repliche e registrazioni mai trasmesse. Questa ripresa rappresenta un evento atteso dai fan del programma, che potranno finalmente vedere episodi freschi e aggiornati rispetto alla precedente programmazione. contesto e motivazioni del cambio di programmazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

