Autunno Pavese tutto pronto Area degustazioni trasformata Gli show cooking già sold out

Confermata l’immancabile Area risotti, quest’anno ci saranno le novità de La Piazza del Gusto, Mixology e Assaggi d’Autunno. È stata presentata ieri mattina in Camera di commercio la 71esima edizione dell’ Autunno Pavese, al primo anno dall’accorpamento camerale con Cremona e Mantova, ma sempre organizzata tramite l’azienda speciale PaviaSviluppo. La Fiera a Palazzo Esposizioni sarà da venerdì 3 a lunedì 6 ottobre e le tradizonali quattro serate, quest’anno organizzate in partnership con Golosaria e Golosario, con gli show cooking di noti chef (venerdì 3 ottobre Sonia Peronaci, sabato 4 Daniele Persegani, domenica 5 Igles Corelli e lunedì 6 gran finale con Gianfranco Vissani) che erano stati svelati la sera del 13 settembre al Broletto, sono già “sold out”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

