Autunno di parole | a Tebaseleghe incontri libri e autori da scoprire
Il Comune di Trebaseleghe presenta la rassegna culturale “Incontri d’Autunno – Autori & Storie”, un ciclo di appuntamenti che da settembre a novembre 2025 porterà in sala Arzini della Biblioteca comunale, scrittori, saggisti e poeti per incontrare il pubblico e raccontare i loro libri. Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Torna in autunno nei Teatri con quattro date esclusive DALLE TENEBRE ALLA LUCE tour, il viaggio musicale tra i brani più amati di ieri e le emozioni di oggi di Simone Cristicchi per celebrare 20 anni di musica e parole.
LORENZO BERTANI – SABATO 25 OTTOBRE ORE 16 Padovano, con una lunga carriera nella Sanità Pubblica e appassionato viaggiatore, esordisce con "Diario di una conquista", un romanzo autobiografico
Due giorni di incontri, letture, atelier per festeggiare l'arrivo dell'autunno e omaggiare Giosuè Carducci - Arezzo, 19 settembre 2025 – Il 27 e il 28 settembre nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo si terrà una serie di appuntamenti ispirati a una delle poesie più note di Giosuè Carducci