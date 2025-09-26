Autovelox non omologato annullata la multa sulla Tangenziale Est
Multa annullata, caso politico aperto. Così gli occhi della minoranza consiliare a Palazzo Carafa vengono puntati sugli autovelox che presidiano la Tangenziale Est di Lecce: «Sono. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: autovelox - omologato
Autovelox di Cesenatico nel mirino: "L’impianto non è omologato". Multa annullata e risarcimento
Multa per autovelox non omologato: la guida al ricorso
Il fatto del giorno: autovelox non omologato apre la strada ai ricorsi | Video
Quiz del giorno Secondo voi… esiste davvero un autovelox omologato in Italia? Provate a pensarci bene… Scrivete nei commenti se ne avete mai trovato uno (e magari dove). Vediamo chi riesce a vincere questa “scommessa” #ricorsofacile #autov Vai su Facebook
Tribunale di Bologna: "La multa vale anche se l'autovelox non è omologato" #autovelox #multa #4settembre - X Vai su X
Multa valida anche con autovelox solo approvato - La decisione del Tribunale di Bologna Il tema degli autovelox divide da mesi giudici e automobilisti. Riporta tecnoandroid.it
Autovelox: multa valida anche se non c’è omologazione? - Nello specifico, sono emerse diverse storie di automobilisti che tentano di difendersi dalle multe con ri ... Come scrive tecnoandroid.it