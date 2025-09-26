Autouno Group apre una nuova concessionaria ad Atripalda
Autouno Group, storica concessionaria campana e punto di riferimento nel settore automotive, annuncia con orgoglio l’apertura di una nuova sede nella città di Avellino.Il nuovo showroom, che ospiterà i brand Peugeot, Opel e Citroen, sorgerà precisamente Atripalda, in S.S. 7BIS, 60.Un passo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: autouno - group
Autouno Group. Soundridemusic · Adrenaline. Nuova Volkswagen T Cross: il city Suv deciso e compatto a settembre può essere tuo da 99€ al mese. #volkswagen #TCross #suv #autounogroup - facebook.com Vai su Facebook
Intelligence, la società israeliana CGI Group apre nuova sede a Roma - Si rafforza in Italia CGI Group, società israeliana che opera nei settori della business intelligence, cybersecurity, supporto al contenzioso e consulenza strategica, che ha aperto quest'anno una sede ... Da iltempo.it