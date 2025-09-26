Autostrada A4 da lunedì 29 chiusure notturne ai caselli di Bergamo e Dalmine

26 set 2025

PER LAVORI. Nuovo asfalto in arrivo alle due stazioni, lavori tra le 21 e le 5 fino al 4 ottobre: tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

