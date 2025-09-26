Automobilista prende a pugni gli agenti della polizia locale | stava guidando con cellulare in mano

Usava il cellulare e nel frattempo guidava l'auto. Come se nulla fosse, se l'è perfino presa con gli agenti della polizia locale che lo hanno fermato. Prima ha colpito uno di loro con un pugno e poi si è scagliato anche contro lo specchietto retrovisore di un'auto in coda al semaforo.Usa il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

