Autocarro prende fuoco lungo la E45 intervengono i Vigili del fuoco per spegnere il rogo
Stamattina, intorno alle ore 9, due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cesena sono intervenute sulla E45, intersezione Secante a Cesena, per l'incendio di un autocarro di piccole dimensioni.Arrivati sul posto, i Vigili del fuoco hanno estinto l'incendio sviluppatosi nel vano motore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
