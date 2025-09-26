Auto urta due cuccioli d’orso | Sono apparsi all’improvviso sulla strada

Incidente nella mattinata di giovedì 25 settembre nei pressi dell'abitato di San Lorenzo in Banale: un'auto che percorreva la strada che porta in Val d'Ambiez ha urtato due cuccioli d'orso che, dopo l'impatto, si sono dileguati nel bosco.Stando a quanto riportato in una nota della Provincia, i.

