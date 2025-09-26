Auto urta due cuccioli d’orso | Sono apparsi all’improvviso sulla strada

Incidente nella mattinata di giovedì 25 settembre nei pressi dell’abitato di San Lorenzo in Banale: un’auto che percorreva la strada che porta in Val d’Ambiez ha urtato due cuccioli d’orso che, dopo l’impatto, si sono dileguati nel bosco.Stando a quanto riportato in una nota della Provincia, i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - urta

Urta lo specchietto di un’auto: preso a pugni in mezzo alla strada

Lancia droga dal finestrino, poi urta l’auto della polizia durante l’inseguimento: scarcerato 64enne

Paura a Palermo, pulmino urta auto: feriti bimbi, fortunatamente in modo non grave

Urta una vettura in sosta, l'auto si blocca di traverso con la ruota sollevata Rocambolesco incidente all'imbocco di via Teano da via Garigliano, illeso il conducente. Rilievi della Polizia Locale Un rocambolesco incidente si è registrato nel tardo… - X Vai su X

FOLLE FUGA CON L'AUTO A #IMPERIA: #UBRIACO, URTA ALCUNE AUTO IN SOSTA. FERMATO DAI #CARABINIERI ALLA STAZIONE DOPO UN INSEGUIMENTO /LE IMMAGINI - facebook.com Vai su Facebook

Auto investe due orsetti, la Provincia: "Impossibile evitare l'impatto" - L'allerta è scattata attorno alle 08e30 di oggi, 25 settembre, quando nella zona di San Lorenzo in Banale si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un'auto e ... Riporta ildolomiti.it

Urta due auto e fugge, identificata e denunciata dai carabinieri - Verso mezzanotte, un'auto in uscita da una rotatoria, è andata a sbattere contro altre due auto - Come scrive ansa.it